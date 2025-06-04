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Власть

Чрезмерным назвал приговор по делу Атамбаева депутат парламента Дастан Бекешев

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев прокомментировал решение суда по делу бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

«У судей, конечно, своя справедливость. Но, на мой взгляд, решение было чрезмерным. Уже столько воды утекло, и в этом всем виновата политика на самом деле. Одна власть считает, что это не нарушение, другая — что это нарушение закона. Я думаю, что суд мог бы учесть те политические события, которые происходили в начале 2020-х годов. Но, как я уже говорил, у судей своя справедливость», — отметил он.

Напомним, вчера Первомайский районный суд Бишкека приговорил по объединенному уголовному делу по кой-ташским событиям, реконструкции ТЭЦ столицы, заводу «Дастан» и земельным участкам бывшего президента Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением государственных наград. Кроме того, сроки получили еще 14 человек, среди которых его сторонники и экс-чиновники.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331482/
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