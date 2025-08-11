Дело Алмазбека Атамбаева и его сторонников рассмотрели в Бишкекском горсуде

Фигурантам и сторонникам уголовных дел бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева отказали в изменении меры пресечения. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.

Сегодня, 11 августа, в Бишкекском городском суде рассматривали апелляционную жалобу по нескольким уголовным делам в отношении Алмазбека Атамбаева и его сторонников — адвокат просил изменить меру пресечения бывшему президенту, Фариду Ниязову, Равшану Жеенбекову и Ирине Карамушкиной на подписку о невыезде.

Судебная коллегия под председательством судьи Лейлы Байдаевой отказала в ходатайстве и оставила фигурантов дел под стражей. Следующий процесс состоится 18 августа.

Отметим, суд объединил несколько уголовных дел в одно производство — это обвинения в незаконных продаже ТНК «Дастан» и выделении земельных участков, легализации преступных доходов, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, организации беспорядков в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

Напомним, дело по кой-ташским событиям рассматривают в суде с 2022 года. В дело добавили эпизоды, связанные с ТЭЦ Бишкека, заводом «Дастан» и земельными участками. В одном из этих эпизодов фигурировали имена бывшего министра внутренних дел Абдылды Суранчиева и бывшего министра энергетики Аскарбека Шадиева. Всего обвиняемыми являются 20 человек, 12 из них — по кой-ташским событиям.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев в феврале 2023 года отпущен судом на лечение. Он улетел в Испанию и с тех пор не возвращался в Кыргызстан.

3 июня Первомайский районный суд Бишкека вынес решение по делу о кой-ташских событиях. Бывшего президента Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением государственных наград. Другим фигурантам дела назначили различные сроки.

7 августа 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. На следующий день общими силами МВД и ГКНБ провели еще одну спецоперацию по задержанию хозяина резиденции. Силовикам удалось вывезти из Кой-Таша Алмазбека Атамбаева. Сторонники стали бросать камни в силовиков, поджигать покрышки и мусор. За два дня столкновений пострадали 136 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.