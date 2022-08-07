10:02
USD 87.42
EUR 93.05
RUB 1.17
Общество

Афиша Бишкека на неделю: концерт итальянского тенора и выставки

9-12 августа. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 июля — 10 августа. Выставка «Цветотерапия»

Представлены 20 живописных полотен, 11 графических работ, 5 скульптур и 15 предметов декоративно-прикладного искусства из фондов КНМИИ. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

28 июля — 1 сентября. Выставка художников-юбиляров

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство 70-80-х годов отличают многообразие и взаимовлияние художественно-стилистических направлений, обращение к традициям, эволюция жанровой структуры, широкий тематический круг, разнообразие творческих индивидуальностей. На выставке представлены работы десяти авторов.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

3-23 августа. Выставка «Радость цвета»

Участники — известные художники Кыргызстана Жылдыз Асангали и Петр Куринских.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

4-15 августа. Выставка «Южный авангард»

Участники выставки — известные, талантливые, самобытные авторы, такие как Улан Джалиев, Латип Камалов, Абдусамат Мырзаев, Алмасбек Самидинов, Ырысбай Толонов, Исмаил Урманов.

Ошский областной музей изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова, 10.00-18.00.

10 августа. Выступление Алессандро Сафины (Италия)

В репертуаре Алессандро Сафины как классические оперные арии, так и мюзиклы, эстрадные и соул-композиции, которые звучат особенно проникновенно в сочетании с академическим вокалом. Ему рукоплескали восхищенные зрители в Нидерландах, Италии, Бельгии, Франции, Бразилии, Канаде, Корее. Его альбомы много раз получали «золотые» и «платиновые» статусы.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

10 августа. Мастер-класс по эпоксидной смоле

Материалы включены в стоимость. Запись по телефону 0778351283.

Ошский областной музей изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова, 10.30.

11 августа. Лекция «Поиск науки в интернете»

Инженер-радиотехник, педагог, доктор технических наук Борис Кузнецов расскажет, как проверять достоверность найденной информации, где хранится вся научная информация в интернете, зачем ученые пишут статьи, о чем эти статьи и кто их читает.

ololoOrmonKhan, 19.00.

11-12 августа. Концерты под открытым небом

Под аркой с восточной стороны театра для бишкекчан выступит струнный камерный оркестр, а также состоится концерт «Молодая опера — молодой балет». Подробнее

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 20.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241535/
просмотров: 3071
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на выходные: музыка Антонио Вивальди, спектакли и выставки
Афиша Бишкека на неделю: музыка The Beatles, лучшие саундтреки и джаз
Афиша Бишкека на выходные: рок-опера, мастер-класс по живописи и сказки
Афиша Бишкека на неделю: концерты, выставки и мастер-класс
Афиша Бишкека на выходные: вечер балета, цирк и игротека
Афиша Бишкека на неделю: корейская опера, спектакли и выставки
Афиша Бишкека на выходные: «Лебединое озеро», «Любовь и голуби» и мастер-классы
Афиша Бишкека на неделю: премьера комедии и выставки
Афиша Бишкека на выходные: спектакли, цифровая выставка и международный концерт
Выставка «Смог». Вглядываясь в Бишкек, попытаться увидеть себя
Популярные новости
Иссык-Атинский разлом разделен на&nbsp;пять зон. Только в&nbsp;одной нельзя строить Иссык-Атинский разлом разделен на пять зон. Только в одной нельзя строить
В&nbsp;Минобразования определились с&nbsp;повышением зарплаты директорам школ В Минобразования определились с повышением зарплаты директорам школ
В&nbsp;Бишкеке разработали новые автобусные маршруты. Схема В Бишкеке разработали новые автобусные маршруты. Схема
Автоперевозчики, застрявшие в&nbsp;Беларуси, вернулись в&nbsp;Кыргызстан без машин Автоперевозчики, застрявшие в Беларуси, вернулись в Кыргызстан без машин
Бизнес
Принимайте все виды безналичной оплаты в&nbsp;MKassa Принимайте все виды безналичной оплаты в MKassa
АУЦА подарил сельской школе компьютеры АУЦА подарил сельской школе компьютеры
Индия успешно вывела на&nbsp;орбиту три спутника с&nbsp;помощью новой ракеты Индия успешно вывела на орбиту три спутника с помощью новой ракеты
Бишкекводоканал о&nbsp;повышении тарифов: Люди должны научиться ценить воду Бишкекводоканал о повышении тарифов: Люди должны научиться ценить воду
19 февраля, воскресенье
09:30
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 19 февраля 1937 года Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 19...
09:00
Неделя-24. Освобождение Алмазбека Атамбаева и скандал вокруг ТЭЦ Бишкека
01:20
Встреча бывших президентов Кыргызстана. Экс-депутат сообщил, где она проходила
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 февраля, суббота
23:05
Оскорбил мусульман. В Новосибирске школьника заставили извиняться на коленях
22:31
Это заговор. В Афганистане запретили продажу контрацептивов
22:03
Садыр Жапаров встретился со всеми бывшими президентами Кыргызстана
21:37
Япония выделила Кыргызстану грант на закупку техники для Баткена
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 февраля: без осадков