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Общество

Врач ведет себя неэтично? Можно пожаловаться на горячую линию 113

На нарушение этики врачами можно пожаловаться на горячую линию 113 Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

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По данным пресс-службы ведомства, за семь месяцев 2022 года поступило восемь жалоб, все они оказались обоснованными. В том числе четыре жалобы касались нарушения этики, две — ненадлежащего качества предоставляемых медуслуг, одна — незаконного взимания денежных средств.

По лекарственному обеспечению, отказу от оказания медицинской помощи и организации работы больниц жалобы не поступали.

Всего на горячую линию 113 за этот период поступило 8 тысяч 303 обращения граждан, в том числе 258 письменных, 159 электронных, 322 посещений общественной приемной.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241518/
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