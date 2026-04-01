Депутат ЖК о ФОМС: Нужно признать либо нашу бедность, либо коррупцию

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев на заседании парламента заявил о массовом недовольстве граждан работой системы медицинского страхования.

По его словам, к нему поступают гневные обращения от кыргызстанцев, которые не понимают, в чем смысл обязательного медицинского страхования (ОМС), если в больницах все равно приходится платить из своего кармана.

Парламентарий отметил, что Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) существует долгие годы, но люди до сих пор не знают своих прав. В медучреждениях пациентам часто заявляют об отсутствии необходимых лекарств или создают условия, вынуждающие платить врачам лично.

Депутат подчеркнул, что наличие огромных списков услуг на стендах в больницах не решает проблему, так как в них сложно разобраться.

По мнению Бекешева, необходимо разработать простое цифровое решение, например, через приложение «Тундук», чтобы каждый гражданин, придя в конкретную больницу, мог с телефона сразу увидеть перечень положенных ему бесплатных услуг и медикаментов.

Он добавил, что отсутствие элементарных вещей в роддомах — это либо признак крайней бедности государства, либо коррупция, когда бесплатные лекарства скрываются и перепродаются тем же гражданам.

Заместитель председателя ФОМС Санжарбек Исаев в ответ сообщил, что работа над цифровизацией уже ведется. С января этого года в приложении «Тундук» в разделе «Мое здоровье» появилась вкладка «Мои гарантированные медицинские права».

По словам чиновника, на данный момент сервис работает на амбулаторном уровне. Там расписано, какие услуги в поликлинике предоставляются бесплатно или на платной основе в зависимости от статуса застрахованности гражданина, а также указано, на какие лекарства и в каком размере полагается скидка.