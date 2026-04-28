Общество

Куда обращаться с болеющим ребенком в праздничные дни, пояснили в ФОМС

В преддверии майских праздников Фонд обязательного медицинского страхования напомнил родителям о порядке работы отделений краткосрочного пребывания и доступности экстренной помощи по всей республике.

Для оперативного оказания помощи детям, не нуждающимся в длительной госпитализации, в стационарах республики развернуты отделения и койки досуточного пребывания, где медицинские специалисты обеспечивают круглосуточный прием, диагностику и лечение, включая в праздничные и выходные дни.

Что важно знать родителям

Отделения и койки краткосрочного пребывания работают для оказания медицинской помощи, стабилизации состояния ребенка и определения дальнейшей тактики лечения.

Врачи отделений работают с широким перечнем заболеваний от терапевтических до хирургических.

Для госпитализации в эти отделения направление врача не требуется.

Медицинские услуги, в том числе диагностические исследования, предоставляемые в стационаре, оказываются бесплатно.

В случае перевода ребенка в стационар для дальнейшего (длительного) лечения — дети до шести лет освобождены от внесения сооплаты (льготная категория); дети от 6 до 18 лет вносят сооплату среднего уровня в кассу больницы.

После оказания медицинской помощи и получения необходимых рекомендаций, дальнейшее лечение и наблюдение ребенка могут быть продолжены в домашних условиях под контролем педиатра или семейного врача.

ФОМС призывает родителей проявлять бдительность в праздничные дни — не заниматься самолечением при появлении тревожных симптомов у ребенка, а своевременно обращаться в приемные отделения ближайших стационаров.

По всем вопросам получения медицинской помощи можно обращаться на горячую линию ФОМС по номеру 113 (звонок бесплатный).
