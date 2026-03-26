16:16
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.08
Общество

В Чуйской области ввели QR-запись к врачу и оплату без очередей

В Чуйской области внедряют цифровые решения в системе первичной медико-санитарной помощи. Об этом сообщили в Фонде обязательного медицинского страхования.

По данным ведомства, запись к врачу и оплата услуг теперь осуществляются через QR-код, что позволяет сократить очереди и упростить доступ пациентов к медицинской помощи.

Кроме того, внедрена система предварительной проверки медицинской страховки еще до приема, что ускоряет процесс обслуживания.

В фонде отмечают, что создание современных и комфортных приемных зон с использованием цифровых технологий свидетельствует о переходе к новым национальным стандартам, где приоритетом являются здоровье и время пациентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367591/
просмотров: 144
Версия для печати
