Обвиняемый в вымогательстве взятки Мелис Аспеков все еще находится на лечении

В Первомайском районном суде Бишкека должно было состояться судебное разбирательство по уголовному делу в отношении активиста Мелиса Аспекова, обвиняемого в вымогательстве.

До начала заседания секретарь суда сообщила, что Мелис Аспеков, со слов сотрудников спецчасти, до сих пор находится в больнице.

Адвокат Сергей Манукян подтвердил эту информацию. По его словам, основное лечение его подзащитного закончилось, но начался реабилитационный период, который может продлиться месяц. Так как нет возможности реабилитироваться в другом месте, Мелис Аспеков остался в клинике «Бикард».

В итоге заседание перенесено на 17 ноября.

Напомним, Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными президента Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека, он не признает себя виновным.

Улана Джураева суд признал виновным и приговорил к штрафу в размере 260 тысяч сомов.