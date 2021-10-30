Сеть кафе «Империя пиццы» возобновляет работу. Об этом 24.kg сообщил глава Центра санэпиднадзора Бишкека Кубан Кундашев.

По его словам, пока они исключили из меню японскую кухню и блюда из рыбы.

«Сеть выполнила все наши предписания, провела дезобработку, закупила новые продукты. Они нам ни в чем не препятствовали», — отметил он.

Анализ подтвердил сальмонеллез. В понедельник еще раз возьмем пробы с готовой продукции. Кубан Кундашев

Глава ЦГСЭН добавил, что правоохранительные органы продолжат расследование, поиск поставщика, чтобы выяснить, как в Кыргызстан попала партия зараженного продукта. «Мы сейчас устанавливаем, в чем именно находилась сальмонелла: в рыбе, мясе птицы или яйцах», — добавил он.

Всего, по данным Минздрава, за медпомощью с пищевым отравлением обратились 318 человек. В больницах остается 22 пострадавших. Все точки сети кафе закрыли на период эпидрасследования. По данным ЦГСЭН, заведение оштрафовали на 21 тысячу сомов.

В Минздраве заявили, что в связи с массовым пищевым отравлением в Бишкеке специалисты центров госсанэпиднадзора проведут проверки точек общепита по всей республике.