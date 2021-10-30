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Общество

«Империя пиццы» возобновляет работу

Сеть кафе «Империя пиццы» возобновляет работу. Об этом 24.kg сообщил глава Центра санэпиднадзора Бишкека Кубан Кундашев.

По его словам, пока они исключили из меню японскую кухню и блюда из рыбы.

«Сеть выполнила все наши предписания, провела дезобработку, закупила новые продукты. Они нам ни в чем не препятствовали», — отметил он.

Анализ подтвердил сальмонеллез. В понедельник еще раз возьмем пробы с готовой продукции.

Кубан Кундашев

Глава ЦГСЭН добавил, что правоохранительные органы продолжат расследование, поиск поставщика, чтобы выяснить, как в Кыргызстан попала партия зараженного продукта. «Мы сейчас устанавливаем, в чем именно находилась сальмонелла: в рыбе, мясе птицы или яйцах», — добавил он.

Всего, по данным Минздрава, за медпомощью с пищевым отравлением обратились 318 человек. В больницах остается 22 пострадавших. Все точки сети кафе закрыли на период эпидрасследования. По данным ЦГСЭН, заведение оштрафовали на 21 тысячу сомов.

В Минздраве заявили, что в связи с массовым пищевым отравлением в Бишкеке специалисты центров госсанэпиднадзора проведут проверки точек общепита по всей республике.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212209/
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