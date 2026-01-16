08:53
Общество

Массовое отравление в Бишкеке. Точку фастфуда закрыли

В департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора прокомментировали 24.kg случай массового пищевого отравления в Бишкеке.

По данным ведомства, всего пострадало 17 человек, из них 4 — дети. Тринадцать человек госпитализированы и находятся на стационарном лечении, остальные получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

В ходе предварительного эпидемиологического расследования установлено, что первые признаки отравления у пострадавших появились 15 января в разное время суток. Они обратились за медицинской помощью в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Всем пострадавшим оказана необходимая медпомощь, отобраны клинические материалы для лабораторных исследований.

Согласно данным эпидемиологического анамнеза, все пострадавшие употребляли шаурму.

Специалисты столичного Центра госсанэпиднадзора провели внеплановую проверку объекта общественного питания. Отобраны пробы составных ингредиентов, смывы с кухонного инвентаря и оборудования, а также остатки готовой продукции для лабораторных исследований. Проведено обследование персонала кафе на носительство возбудителей кишечных инфекций.

Составлены три протокола о правонарушении. Вынесены три постановления о наложении штрафа по статьям 80, 214 части 1 и 214 части 5 Кодекса о правонарушениях на общую сумму 41 тысяча сомов.

Руководителю объекта выдано санитарное предписание о закрытии точки фастфуда с 15 января, павильон опломбирован.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Дополнительную информацию сообщат по мере поступления результатов лабораторных исследований.

Напомним, летом 2025 года в точке фастфуда «Даамдуу» на пересечении улиц Байтика Баатыра и Суеркулова в результате употребления шаурмы пострадали более 20 человек. Тогда источником массового отравления назвали мясной фарш.
