Общество

Массовое отравление в Бишкеке. К врачам обратились 23 пострадавших

В результате массового пищевого отравления в Бишкеке в Республиканскую клиническую инфекционную больницу обратились 23 пострадавших. Об этом 24.kg сообщил главврач медучреждения Гулжигит Аалиев.

По его словам, госпитализировано 18 человек, в том числе 4 детей. Остальные, в том числе один ребенок, получают амбулаторное лечение.

«Состояние госпитализированных стабильное, тяжелых нет, медикаментами пациенты обеспечены», — сказал Гулжигит Аалиев.

Ранее сообщалось, что все пострадавшие употребляли шаурму в точке фастфуда «Даамдуу». Объект оштрафован и закрыт. 
