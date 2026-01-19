Массовое отравление в Бишкеке. Все пострадавшие выписаны из больницы

Всех пострадавших в результате массового пищевого отравления в точке фастфуда «Даамдуу» в Бишкеке выписали из Республиканской клинической инфекционной больницы. Об этом 24.kg сообщил главный врач медучреждения Гулжигит Аалиев.

Напомним, всего в стационар обратились 23 пострадавших, из них госпитализировали 18 человек, в том числе 4 детей.

В настоящее время в РКИБ на лечении находится 486 больных, в основном с острыми респираторными вирусными инфекциями. Пациенты также обращаются с энтеровирусной инфекцией, скарлатиной, коклюшем, ветряной оспой. В целом число обращающихся больных, по словам Гулжигита Аалиева, в последнее время немного уменьшилось.

В реанимации находится шестеро больных, в том числе четверо с ОРВИ.