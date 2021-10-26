Увидеть дочь перед смертью. История человеческого равнодушия

Кыргызстанка Алина Батурова, страдающая тяжелой формой онкологического заболевания, попросила перед смертью дать ей возможность увидеться с пятилетней дочерью, которая сейчас живет в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана. Уалихан Батуров, супруг женщины, отказывается привозить девочку и не хочет иметь ничего общего с матерью ребенка. Сама Алина поехать в Кордай не может из-за состояния здоровья.

В переговоры между супругами вступил МИД Кыргызстана совместно с Генеральным консульством КР в Алматы.

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Историю женщины, как ее разлучили с дочерью и почему супруг не дает матери ребенка повидать девочку, 24.kg рассказала директор мастерской онкопациентов «Вместе ради жизни» Шайыр Сагынбаева.

Глава организации с раннего периода проявления болезни у Алины помогает семье. Организация собирает деньги на лечение, поддерживает и оказывает другую помощь.

«Алина в очень тяжелом состоянии. Мы выходили в прямой эфир через соцсети. Там видно, что она уже не может говорить. За ней ухаживает ее мать. Она постоянно рядом, не отходит от дочери, потому как боится, что в любой момент дочь может покинуть этот мир. Она боится даже в туалет отлучиться», — говорит Шайыр Сагынбаева.

По ее словам, Алина работала медсестрой в Национальном центре онкологии. В 2015 году вышла замуж за гражданина Казахстана, жителя приграничного села Кордай.

«Она каждый день ездила на работу из Кордая в Бишкек и обратно. Потом забеременела. Родила дочь. Когда ребенку исполнилось один год и два месяца, у Алины обнаружили рак молочной железы. Когда ее мама попросила поставить женщину на учет в Казахстане на бесплатное лечение, у нее потребовали $100. Мама эти деньги приготовила, пришла, а там уже сказали $300. Тогда мама забрала дочь в Кыргызстан и стала лечить на родине», — рассказывает Шайыр Сагынбаева.

Алина получала лечение и возвращалась в Кордай к семье — дочери и мужу. Но болезнь прогрессировала.

«Ей отрезали грудь, и уже нельзя было ехать на машине, трястись, нужно было соблюдать рекомендации врача. Она осталась в Бишкеке, дочь с супругом — в Кордае. Мы благодарны, что свекровь ухаживает за девочкой. Но ее сын (супруг Алины) поступает бесчеловечно. С начала болезни отправляет ей оскорбительные и унизительные сообщения. Желает смерти. За пять лет он просто не спросил, как она себя чувствует. Их родственники даже не знают, что Алина тяжело больна. Они думают, что она бросила дочь и ушла, гуляет. Нашей девочке просто не повезло», — отмечает глава организации «Вместе ради жизни».

Женщинам, у которых диагностировали рак, очень важна поддержка супруга и близких. Они быстро идут на поправку. Это помогает выжить. Шайыр Сагынбаева

«Если бы он привозил дочь в Кыргызстан, поддерживал жену, говорил позитивные слова... У меня здесь 121 женщина с онкоболезнями. Поэтому могу сказать, что когда муж рядом, это совсем другое. Но, к сожалению, многие мужья бросают жен, когда они начинают бороться с серьезными заболеваниями. Почти в 70 процентах случаев с женщинами так: супруги оставляют их», — подчеркивает она.

Директор мастерской онкопациентов заметила, что уже второй год организация покрывает расходы на химиотерапию Алины Батуровой. «Она за это время получила медикаменты на 3 миллиона 800 тысяч сомов. Не каждая семья сможет осилить такие расходы. Алина с матерью и отцом живет на съемной квартире. У них ничего нет. Родители все потратили на дочь. Отец брался за любую работу. Мама работала в двух отделениях Национального центра онкологии медсестрой и уборщицей», — говорит она.

По словам Шайыр Сагынбаевой, сотрудники МИД связались с родственниками Алины Батуровой для выяснения и уточнения всех обстоятельств ситуации.

«Меня поразило отношение к ситуации сотрудников ведомства: они попросили мать тяжелобольной Алины привезти документы, чтобы подтвердить состояние дочери. Вот вы поставьте себя на место матери. Почему мы должны что-то доказывать кому-то? Почему МИД не защищает наши права? Почему мать должна ехать куда-то, когда дома ее ребенок лежит при смерти? Почему мы должны доказывать, что она болеет? Мы ведь и так выложили все в соцсети. Это просто кощунство», — считает она.

По мнению Шайыр Сагынбаевой, если сотрудники министерства действительно хотят проверить состояние Алины, то могут сами приехать к тяжелобольной женщине. «Они могут сами убедиться, как она живет, чем питается, что делают родители. Но они этого не сделали», — возмущается она.

«У нас уже опустились руки. Мы не ждем положительного исхода. Нам уже ничего не надо. Мы ждали раньше, обращались к казахстанским властям и депутатам. Никто ничего не сделал. Эта девочка — лучик моего коллектива. Она работала в отделении маммологии и всегда была вежлива и приветлива с пациентами. Всем помогала, каждого чуть ли не за ручки водила. Если бы вы знали, какой человек уходит, слов нет просто», — еле сдерживая слезы, говорит глава организации «Вместе ради жизни».