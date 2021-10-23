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Общество

В Бишкеке прошел велопробег в честь Международного климатического форума СОР-26

В Бишкеке прошел велопробег, посвященный Международному климатическому форуму СОР-26.

Организован веломарафон посольством Великобритании в Кыргызстане совместно с делегацией Европейского союза в КР.

В послании ООН говорится, что, передвигаясь на автомобилях и сжигая топливо в двигателях внутреннего сгорания, мы отравляем себя токсичными веществами и меняем климат.

«Чтобы в наших городах уместилось еще больше автомобилей, под новые дороги и парковки закатывают в асфальт зеленые зоны, однако кардинально решить проблему таким образом не получается», — заявили организаторы, добавив, что поэтому и следует пересесть на экотранспорт — велосипед.

Велопробег приурочен к климатической конференции ООН COP-26, которая начнется через неделю в Глазго (Шотландия). В ее рамках пройдут переговоры по изменению климата, которые эксперты оценивают как очень важные за последние пять лет.

Форум посетят лидеры около ста стран мира. Делегация из Кыргызстана также примет участие в COP-26. Ожидается, что в Глазго полетит и президент Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211423/
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