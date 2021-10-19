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Общество
Сюжет: COVID-19

Идут переговоры по признанию «Путешествую без COVID-19» в третьих странах

Ведется работа по повышению надежности приложения «Путешествую без COVID-19». Об этом сегодня во время видеомоста сообщил заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян.

По его словам, количество пользователей приложения будет ежемесячно расти. Поэтому важно оперативно выявлять уязвимые моменты. «Одно из направлений — проверка надежности работы лабораторий, которые генерируют QR-коды. Мы разрабатываем корпоративную систему рисков, будем отслеживать деятельность лабораторий, чтобы они работали строго с договорными обязательствами, — сказал Тигран Саркисян. — Если обнаружим отклонения, то не исключаем отключение таких лабораторий. Основная наша цель — повышение надежности приложения, чтобы доверие со стороны граждан и надзирающих органов было на высоком уровне».

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«Это принципиально важно: мы ведем переговоры с третьими странами, которые не входят в состав СНГ, с тем, чтобы они тоже признавали наше приложение и пропускали бы граждан на свои территории. Об итогах переговоров сообщим дополнительно», — отметил он.

Тигран Саркисян добавил, что за время работы приложения часть жалоб касалась сложностей сканирования физически изношенных паспортов. «Но со временем количество таких заявлений сократилось, граждане научились сканировать так, чтобы не возникало проблем. Те строки, которые отсутствуют при сканировании, пользователь может заполнить вручную», — пояснил он.

«Путешествую без COVID-19» — первый проект Фонда цифровых инициатив ЕАБР. Задача приложения — обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан между странами в условиях пандемии коронавируса. Это снижает риск распространения заболевания и обеспечивает надежную систему контроля на межгосударственном уровне.

Использование приложения является обязательным для въезда в Россию из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210929/
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