Майские праздники. Где можно отдохнуть за пределами Бишкека и сколько это стоит

Кыргызстанцев ждут продолжительные выходные — с 1 по 5 мая. Это отличный повод вырваться от городской суеты и немного выдохнуть.

Редакция 24.kg собрала места, где можно провести выходные с пользой и набраться ярких впечатлений. Весенний Кыргызстан предлагает много интересных поездок — от экскурсий недалеко от Бишкека до конных прогулок в живописных ущельях.

Национальный природный парк «Ала-Арча»

Фото из интернета. Национальный парк «Ала-Арча»

«Ала-Арча» — одно из самых популярных мест. Находится в 30 километрах от Бишкека (40-60 минут на авто в одну сторону). Ежегодно национальный парк принимает сотни тысяч туристов,как местных, так и иностранных. Привлекают отдыхающих чистый воздух, горы, ледниковая вода и еловые леса.

Въезд в природный парк платный, но есть и на что посмотреть: камень «Разбитое сердце», живописный водопад Ак-Сай, хижина Рацека.







Еще одной уникальной особенностью заповедника является лагерь альпинистов, расположенный на высоте 2 тысячи метров над уровнем моря. Именно там находятся известные горные пики — Семенова-Тян-Шанского (4 тысячи 875 метров) и Корона (4 тысячи 860 метров). Пик Семенова-Тян-Шанского — самая высокая точка всего хребта.

Для туристов в «Ала-Арче» есть вся необходимая инфраструктура: асфальтированная дорога, магазины, кафе, гостиницы, домики и коттеджи.

Сегодня средняя стоимость экскурсии по «Ала-Арче» начинается от 800 сомов.

Маковые поля

Май — время любоваться цветущими маками. Ехать далеко не обязательно, встретить маковые поля можно рядом с Бишкеком в ближайших предгорьях.





Цветут полевые маки с конца апреля и до середины мая. В Кыргызстане около 70 видов мака. Мак-самосейка, или Papaverales rhoeas есть во всех областях страны.

Озеро Сары-Челек

Одно из самых красивых и живописных мест в Кыргызстане. Это высокогорное озеро находится в западной части Джалал-Абадской области (в 500 километрах от Бишкека и 300 километрах от Оша). Оно окружено ореховыми и фруктовыми лесами и охраняется как биосферный заповедник ЮНЕСКО. Путь к Сары-Челеку пролегает через несколько перевалов. В заповеднике более 1 тысячи видов растений, 10 видов птиц и 34 вида млекопитающих.







В заповеднике есть несколько мелких озер — Кыла-Коль, Арам-Коль, Ыри-Коль, Черек-Коль и другие. Рыбалка запрещена в нескольких реках, питающих озеро, но не на Сары-Челеке. Купание в озере и охота в заповеднике строго запрещены.

Здесь можно совершить конные и пешие прогулки, устроить пикник и покататься на лодке.

Туроператоры предлагают выходные туры по Сары-Челеку на несколько дней. Средняя стоимость такого путешествия — от 6 тысяч до 14 тысяч сомов.

Тур вокруг озера Иссык-Куль

Фото из интернета. Озеро Иссык-Куль

Озеро Иссык-Куль — жемчужина Кыргызстана. Каждый год туда приезжают тысячи людей, чтобы провести отпуск. Однако сегодня туроператоры предлагают не просто искупаться в голубых водах озера и отдохнуть на песчаных пляжах, а показать другую сторону региона — песчаные каньоны, водопады, ледники, красивейшие ущелья и скальные изваяния.

Если хочется перезагрузки, открыть для себя что-то новое, видеть своими глазами небывалые творения природы, то вам обязательно надо на Иссык-Куль.

Сегодня двухдневный тур вокруг Иссык-Куля начинается от 5 тысяч сомов.

Конный туризм

Конные походы становятся все более популярными. Это активный вид отдыха, позволяющий посетить десятки красивых мест, куда другие виды транспорта попросту не проедут.







Вариаций конных походов множество: одночасовые прогулки, многодневные маршруты, походы в упряжках и другие.

Привлекает туристов такой отдых сразу несколькими возможностями:

непривычный для горожан способ передвижения;

возможность за один отпуск посетить несколько мест отдыха;

психологическое и физическое оздоровление;

общение с животным и возможность ухода за ним.

Средняя стоимость однодневного конного тура — около 2,5 тысячи сомов. Путешественникам предлагают совместить верховую езду и изучение прекрасных пейзажей, знакомство с культурой и кухней кочевников.

Водопады

Самые крупные — каньон Абшир-Сай,Арсланбоб,Барскоон,Чычкан,ущелье Чункурчак, Сарала-Саз и другие.

Ущелья с водопадами есть и возле Бишкека, в Ала-Арче. В Аламединском ущелье есть водопады и озеро Алтын-Тор. Здесь можно прогуляться до рощи «Тихая заводь» или березового леса с видом на ледники и пик Усеченко.

Фото из интернета. Ущелье Ала-Арча

Голубиный водопад высотой 40 метров находится в ущелье Чункурчак, в национальном биозаповеднике. Здесь много мест для пикников и уединенного отдыха.

Не менее красивый водопад Белогорка находится в одноименном ущелье в Сокулуке. Его высота — более 60 метров. Рядом еще три водопада поменьше. Из ущелья открывается вид на пик Черный Кремль.









Не такой высокий, но не менее живописный водопад есть в ущелье Кегети, которое находится на высоте 2 тысячи метров над уровнем моря. Здесь и знаменитое бирюзовое озеро Коль-Тор.

Экстремальный отдых

Для любителей экстремального отдыха тоже есть развлечения. Например, полет на параплане. В интернете можно найти несколько компаний, которые организовывают коммерческие полеты для всех желающих.

Фото из интернета. Полет на параплане

Стоимость колеблется от 1 до 5 тысяч сомов. Все зависит от высоты и месторасположения стартовой точки.

Не хотите летать? Можно прыгнуть с канатки или спуститься по реке на рафте. Флай-джампинг — это прыжки на альпинистских веревках с высоты около 60 метров. Прыгнуть можно как одному, так и вдвоем. Стоимость прыжка — около 2 тысяч сомов.







Собрались с большой компанией друзей — можете попробовать рафтинг, сплав на плотах или лодках по горным рекам. Стоимость такого развлечения — примерно 2,5 тысячи сомов с человека. В сумму входят транспорт до места и обратно, аренда необходимого снаряжения, съемка на камеру GoPro и сопровождение инструкторов.