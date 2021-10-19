В Минобразования заявляют об отстающих темпах вакцинации студентов

Темпы вакцинации от коронавируса среди студентов значительно отстают: в большинстве высших и средних профессиональных учебных заведениях этот показатель составляет от 7 до 25 процентов. Такие данные приводит заместитель министра образования и науки Нурлан Омуров в письме ректорам вузов и директорам спузов от 7 октября.

В связи с этим Минобразования поручает усилить разъяснительную работу по вопросам вакцинации, взять под личный контроль мониторинг вакцинации студентов и преподавателей, а также ежедневно предоставлять отчеты о количестве привитых от COVID-19.

Ректоры вузов и директора спузов несут персональную ответственность за достоверность предоставляемых отчетов.

Накануне в управлении высшего и среднего профессионального образования Министерства образования и науки заявили, что студентов вузов не принуждают вакцинироваться от COVID-19.

Отметим, что в начале сентября глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев заявлял, что с начала нового учебного года упор в прививочной кампании будут делать на студентов и преподавателей.