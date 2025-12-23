12:27
Власть

Депутат: Вузы ввели практику штрафовать студентов за отсутствие на учебе

Вузы ввели практику штрафовать студентов за отсутствие на учебе. Это недопустимо, заявил сегодня на совместном заседании комитетов депутат Дастан Бекешев.

Так, по его словам, в Международном медицинском университете за одно отсутствие студента даже по болезни взимают штраф в размере 1 тысячи сомов.

«Это же просто разделение общества на богатых и бедных. Получается, что если ты богат, то можешь учиться, а если беден, то нет? Это недопустимо, от такой практики надо избавляться. И такое практикуют и в других вузах», — отметил Дастан Бекешев.

Он добавил, что студентам и так не просто — контракты в вузах выросли в разы.

Представители Министерства просвещения ответили, что в 2021 году введен мораторий на пять лет на повышение оплаты в вузах. «Он уже истек, поэтому вузы подняли цены. Надо понимать, что на 90 процентов вузы сами себя обеспечивают, и это была необходимость повышать цены на контракт. По штрафам же в вузах мы разберемся и доложим вам отдельно», — добавили в ведомстве. 
