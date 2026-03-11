Президент КР пояснил, зачем нужна ротация студентов между регионами

Ротация студентов между регионами начнется с сентября 2027 года, заявил сегодня на заседании ЖК президент КР Садыр Жапаров.

По его словам, он намерен искоренить деление страны на север-юг.

«30 лет мы жили, делясь на регионы. Я дал себе слово, что искореню это явление, так как это угрожает национальной безопасности. Сегодня мы проводим ротацию госслужащих и она уже дает свои положительные плоды. Теперь мы начнем ротацию студентов.

Ежегодно мы даем 10 тысяч грантовых мест для студентов. С сентября 2027 года планируется перераспределять бюджетные места между регионами: абитуриентов с юга будут направлять учиться на север, а северян — в южные области. Через 20–30 лет такая система приведет к естественному исчезновению регионального противопоставления и сформирует новое поколение управленцев с общенациональным мышлением. Я хотел, чтобы ротация была проведена уже в сентябре этого года, но в связи с тем, что предстоят большие расходы на проведение таких масштабных мероприятий, как саммит ШОС, Всемирные игры кочевников, то решено было перенести ротацию на год», — добавил Садыр Жапаров.

Он добавил, что для студентов будут подговлены все условия для учебы, в том числе, построены современные общежития.