Депутат предложила обязать выпускников вузов отрабатывать на государство

Депутат Гуля Кожокулова предложила и. о. министра Гульзат Исаматовой вернуть практику, когда студенты, обучающиеся на бюджетной основе, после окончания вуза работали на государство.

«У нас на самом деле кадровый голод. Нужно обязать отрабатывать на государство тех, кто оканчивает вузы на бюджетной основе. Государство должно заключать с ними контракты. Рассмотрите вопрос молодых специалистов, как это было в советское время. Для них должны быть соответствующие льготы», — сказала она.

Ранее Минздрав разработал закон, согласно которому врачи не могут работать в частных клиниках без пятилетнего стажа в государственной больнице. 

Члены Жогорку Кенеша рассматривают вопрос назначения Гульзат Исаматовой на пост министра науки, высшего образования и инноваций.
