22:13
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Общество

Межвузовский конкурс «Ала-Тоо жазы» в 2026 году пройдет в Оше

В 2026 году межвузовский студенческий конкурс «Ала-Тоо жазы» планируется провести в городе Ош. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Конкурс возобновлен в прошлом году после длительного перерыва. Тогда его финал состоялся в Бишкеке на сцене Кыргызской национальной филармонии, тогда он собрал студентов из вузов со всей страны.

«Ала-Тоо жазы» — межвузовский конкурс, направленный на поддержку талантливой молодежи. В программе предусмотрено несколько номинаций, охватывающих различные творческие направления, включая вокал, инструментальное искусство, хореографию и фольклор.

Мероприятие организуется при поддержке Министерства культуры Кыргызской Республики. По итогам конкурса победителей награждают дипломами и денежными призами.

Проведение финала в Оше призвано расширить географию проекта и вовлечь в него студенческую молодежь из регионов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358600/
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
Минприроды объявило победителей конкурса «Самые чистые город и айыльный аймак»
Депутат предложила обязать выпускников вузов отрабатывать на государство
Депутат: Вузы ввели практику штрафовать студентов за отсутствие на учебе
Школьники из КР заняли первое место на международной олимпиаде по робототехнике
Китай выделяет 15 стипендий для граждан Кыргызстана
В Кыргызстане объявлен конкурс на ОРТ в 2026-2028 годах
В Бишкеке наградили победителей конкурса «Самый лучший айыл окмоту»
Конкурс на 191 вакансию директоров школ объявили в Кыргызстане
В мире Хаяо Миядзаки: студентка Айжан о жизни в Японии и маленьких радостях
В Кыргызстане выбрали лучшего школьного повара 2025 года
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Бизнес
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
20 января, вторник
22:02
Казахстан присоединился к Протоколу ООН по проблемам воды и здоровья Казахстан присоединился к Протоколу ООН по проблемам во...
21:45
Кыргызстан занял 117-ю строчку в мировом рейтинге внедрения ИИ
21:24
Межвузовский конкурс «Ала-Тоо жазы» в 2026 году пройдет в Оше
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 января: без осадков
20:43
Продавцы Орто-Сайского рынка просят урегулировать цены на мясо у оптовиков