Межвузовский конкурс «Ала-Тоо жазы» в 2026 году пройдет в Оше

В 2026 году межвузовский студенческий конкурс «Ала-Тоо жазы» планируется провести в городе Ош. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Конкурс возобновлен в прошлом году после длительного перерыва. Тогда его финал состоялся в Бишкеке на сцене Кыргызской национальной филармонии, тогда он собрал студентов из вузов со всей страны.

«Ала-Тоо жазы» — межвузовский конкурс, направленный на поддержку талантливой молодежи. В программе предусмотрено несколько номинаций, охватывающих различные творческие направления, включая вокал, инструментальное искусство, хореографию и фольклор.

Мероприятие организуется при поддержке Министерства культуры Кыргызской Республики. По итогам конкурса победителей награждают дипломами и денежными призами.

Проведение финала в Оше призвано расширить географию проекта и вовлечь в него студенческую молодежь из регионов.