Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев встретился с Амиртаем Бексултановым, получившим полный грант на обучение по программе бакалавриата в Стэнфордском университете.

Глава кабмина поздравил молодого человека с поступлением, отметив высокий уровень его подготовки и целеустремленность. По его словам, такие достижения являются примером для молодежи и поводом для гордости всей страны.

«Это гордость не только для родителей Амиртая, но и для республики. Такие примеры вдохновляют школьников стремиться к знаниям и достигать поставленных целей», — сказал Адылбек Касымалиев.

Он добавил, что поддержка интеллектуального потенциала молодежи остается одним из приоритетов государственной политики.

В завершение встречи глава кабмина пожелал студенту успехов в учебе и вручил ему памятный подарок.