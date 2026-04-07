Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев встретился с Амиртаем Бексултановым, получившим полный грант на обучение по программе бакалавриата в Стэнфордском университете.
Глава кабмина поздравил молодого человека с поступлением, отметив высокий уровень его подготовки и целеустремленность. По его словам, такие достижения являются примером для молодежи и поводом для гордости всей страны.
«Это гордость не только для родителей Амиртая, но и для республики. Такие примеры вдохновляют школьников стремиться к знаниям и достигать поставленных целей», — сказал Адылбек Касымалиев.
Он добавил, что поддержка интеллектуального потенциала молодежи остается одним из приоритетов государственной политики.
В завершение встречи глава кабмина пожелал студенту успехов в учебе и вручил ему памятный подарок.
Стэнфордский университет — один из ведущих частных исследовательских вузов мира, основан в 1885 году. Расположен в штате Калифорния (США), в Кремниевой долине — глобальном центре технологий и инноваций.
Университет входит в число лучших вузов по международным рейтингам и известен высоким уровнем академической подготовки и научных исследований.
Поступление в этот вуз, особенно с полным грантом, — редкое достижение, требующее высокого академического уровня, сильного портфолио и международной конкурентоспособности.
Стэнфорд считается одним из ключевых центров подготовки специалистов для глобальной экономики и инновационного сектора.