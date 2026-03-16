Общество

Судьба 500 студентов филиала российского вуза в Караколе под вопросом

Судьба более 500 студентов филиала российского вуза в Караколе, чья лицензия была приостановлена, остается на данный момент неизвестной. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Дурусбек Козуев на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша.

Вопрос о будущем студентов поднял депутат Болот Сагынбаев. Он поинтересовался, что станет со студентами вуза и есть ли у них возможность перевестись в другие учебные заведения, учитывая истечение срока лицензии университета.

По словам замминистра, проверка деятельности вуза ведется с января 2025 года. Специальная комиссия министерства на месте установила, что институт не соответствует лицензионным требованиям, после чего руководству было вынесено предупреждение. В апреле действие лицензии было временно приостановлено.

«Мы неоднократно направляли письма с требованиями устранить нарушения, но они так и не были выполнены. В связи с этим министерство официально обратилось в суд. Сейчас дело рассматривается в Каракольском городском суде», — пояснил Дурусбек Козуев.

Большинство из 513 студентов не сдавали общереспубликанское тестирование (ОРТ), так как зачислялись напрямую как в филиал российского вуза.

 «Согласно нашему законодательству, без результатов ОРТ вузы Кыргызстана не могут принять этих студентов. Большинство из них поступили в обход этого требования», — подчеркнул замминистра.

На вопрос о защите прав учащихся Козуев ответил, что окончательное решение примет суд. 
