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Общество

Ситуация под контролем. Аким Панфиловского района об отоплении в школе Каинды

Температура воздуха в классах Каиндинской школы-гимназии № 2 имени Сулаймановой составляет 20 градусов по Цельсию. Об этом 24.kg сообщил аким Панфиловского района Маил Алияскаров.

По его словам, согласно нормам, допустимая температура составляет 18 градусов.

«К нам уже приходили пять человек с этой школы. Мы выехали и проверили каждый класс, там тепло. Некоторые родители заявляют о нерабочих котлах, один из них сняли на замену. Сегодня проблему устранили. Ситуация на нашем контроле», — заявил чиновник.

Маила Алияскарова
Фото Маила Алияскарова. Котлы отремонтировали
Ранее сообщалось, что в Каиндинской школе-гимназии № 2 имени Сулаймановой не работает отопление.

12 октября также читатели редакции заявили, что во многих школах нет отопления, дети сидели на занятиях в верхней одежде. Однако аким района Маил Алияскаров поспешил опровергнуть жалобы и уверил, что отопление есть во всех учебных заведениях Каинды.

В школе-лицее № 1 имени Казаченко в Каинды отопление включили только после публикации 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210573/
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