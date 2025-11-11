В части Бишкека 12 ноября отключат отопление и горячую воду

В связи с ремонтом на тепловых сетях 12 ноября с 9.00 до 22.00 временно отключат отопление и горячую воду в части Бишкека. Об этом сообщает мэрия.

По ее данным, без воды и отопления останутся:

микрорайон «Асанбай», дома № 2, 2а, 3, 3в, 4, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 17/1, 18, 19, 21, 22, 23, 23/2, 25, 27, 29, 78/4;

реабилитационный центр «Оберег»;

7-й микрорайон — жилой комплекс «Седьмое небо», магазин «Глобус».

С 8.00 до 19.00:

улица Шабдана Баатыра, дома № 39, 41, 43, 43/1, 45, 45/1, 47, 47/1.

С 8.00 до 16.00:

улица Суюмбаева, дома № 143, 159;

улица Михаила Фрунзе, дом № 421.

МП «Бишкектеплосеть» просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.