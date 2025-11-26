В Бишкеке начнут использовать отечественные технологии для отопления

В некоторых домах Бишкека начнут использовать для отопления оборудование местного производства. Об этом говорит мэр столицы Айбек Джунушалиев в видео, опубликованном пресс-секретарем главы государства Аскатом Алагозовым.

По словам градоначальника, отопительные установки мощностью 10 мегаватт каждая работают на природном газе. Оборудование прошло испытания и готово к использованию.

«Стоимость этих отопительных установок в 3-4 раза дешевле, чем аналогичное оборудование иностранных компаний, при этом они не уступают в качестве. Оборудование будет работать автономно и не будет зависеть от Бишкекской ТЭЦ», — написал Аскат Алагозов.

Отмечается, что использование этих установок позволит сократить потери при подаче тепла и избавиться от зависимости от одного объекта в системе теплоснабжения.

Айбек Джунушалиев в видео сообщает, что на данный момент готово 6 котлов, которые могут обеспечить теплом 13-14 тысяч абонентов.