Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 октября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Суйунбек Касмамбетов назначен госсекретарем Кыргызстана.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Суйунбек Касмамбетов

Он сменил на посту Чолпонбека Абыкеева, который стал советником Садыра Жапарова.

Другим указом Суйунбек Касмамбетов освобожден от должности руководителя администрации президента.

Суйунбек Касмамбетов родился 8 апреля 1960 года в Нарыне. Окончил Кыргызский государственный университет по специальности «историк».

Трудовую деятельность начал в 1977-м рабочим отделения № 3 Госплемконезавода № 54 в Чолпон-Ате.

1987-1989 — преподаватель Кыргызского государственного университета;

1989-1991 — инструктор идеологического отдела Ленинского райкома компартии Киргизской ССР;

1991-1992 — помощник председателя Госкомитета по экономике КР;

1992-1993 — помощник министра экономики и финансов КР;

1993 — специалист I категории отдела информации, печати, опубликования изданий и переводов Верховного Совета;

1993-1994 — второй секретарь посольства КР в Беларуси;

1995-1996 — помощник заместителя торага Собрания народных представителей Жогорку Кенеша;

1996-2000 — руководитель экспертных групп комитетов Собрания народных представителей ЖК;

2000-2005 — заместитель руководителя аппарата Законодательного собрания Жогорку Кенеша;

2005-2008 — заместитель руководителя аппарата ЖК;

2008-2009 — руководитель аппарата ЖК;

2009-2011 — заместитель руководителя аппарата ЖК.

Был заместителем руководителя аппарата Жогорку Кенеша, руководителем сначала аппарата президента КР, затем администрации президента.

Чолпонбек Абыкеев стал советником президента КР.

Равшанбек Сабиров, который был советником главы государства, освобожден от должности. Он собрался баллотироваться в парламент.

Чолпонбек Абыкеев родился 16 августа 1957 года. Журналист и писатель. Учредитель, основатель и главный редактор газеты на кыргызском языке «Аалам».

Ранее работал заведующим отделом по связям с общественностью администрации президента КР. Возглавлял Государственное архивное агентство. Входил в состав конституционного совещания под председательством Бекбосуна Борубашова.

В мае 2021-го стал советником главы кабинета министров, в июле — госсекретарем.

Назначены члены кабинета министров.

В начале недели Садыр Жапаров подписал конституционный Закон «О кабинете министров Кыргызской Республики», принятый Жогорку Кенешем 6 октября 2021 года.

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Депутаты на заседании в среду одобрили предложенные президентом структуру и состав кабмина. В тот же день он подписал указы о назначениях.

Председателем кабинета министров — руководителем администрации президента стал Акылбек Жапаров.

Так, согласно указам, назначены:

Арзыбек Кожошев — первым заместителем председателя кабмина;

Азиз Аалиев — заместителем председателя кабмина по экономическому блоку;

Эдиль Байсалов — заместителем председателя кабмина по социальному блоку;

Камчыбек Ташиев — заместителем председателя кабмина — председателем Государственного комитета национальной безопасности.

Новыми министрами стали:

Данияр Амангельдиев — экономики и коммерции;

Алмаз Бакетаев — финансов;

Руслан Казакбаев — иностранных дел, внешней торговли и инвестиций;

Аяз Баетов — юстиции;

Эркинбек Осоев — транспорта и коммуникаций;

Аскарбек Джаныбеков — сельского хозяйства;

Доскул Бекмурзаев — энергетики;

Динара Кутманова — природных ресурсов, экологии и технического надзора;

Алымкадыр Бейшеналиев — здравоохранения;

Болотбек Купешев — образования и науки;

Азамат Жаманкулов — культуры, информации, спорта и молодежной политики;

Кудайберген Базарбаев — труда, социального обеспечения и миграции;

Бактыбек Бекболотов — обороны;

Улан Ниязбеков — внутренних дел;

Бообек Ажикеев — чрезвычайных ситуаций.

Арстанбек Абдуллаев стал и. о. главы Соцфонда.

Жаныбек Орозалиев освобожден от занимаемой должности председателя Социального фонда. Арстанбек Абдуллаев был его заместителем.

Покинула пост по собственному желанию и заместитель председателя Гульнура Джуматаева.

Президентом Кыргызского футбольного союза избран Медер Сыдыков.

На эту должность также претендовал Семетей Султанов.

За кандидатуру Медера Сыдыкова проголосовали 24 делегата из 27 зарегистрированных. Семетея Султанова поддержали лишь три человека.

Ранее Медер Сыдыков занимал должность генерального секретаря Футбольного союза.

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