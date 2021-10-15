Минобразования закупит учебники для 5-х и 6-х классов с кыргызским и русским языками обучения. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, ведомство планирует потратить на это 32 миллиона 768 тысяч 509 сомов.

Для школ с кыргызским языком обучения приобретут учебники «Кыргыз адабият», «Русский язык» (для 5-х и 6-х классов), «Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы» (для 5-го класса) и «Биология» (для 6-го) общим тиражом 94 тысячи 800 экземпляров.

Для школ с русским языком закупят «Русский язык» и «Русскую литературу» (для 5-х и 6-х классов), «Историю Кыргызстана» и «Мировую историю» (для 5-го класса) и «Биологию» (для 6-го класса) общим тиражом 77 тысяч экземпляров.