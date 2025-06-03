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Общество

В новом учебном году Кыргызстан получит книги из России

В следующем учебном году Кыргызстан получит новые учебники из России. Об этом в ходе брифинга сообщила президент Кыргызской академии образования при Министерстве образования и науки Назира Дюшеева.

Новыми учебниками будут обеспечены 1-е, 2-е, 5-е и 7-е классы. Для них подготовят книги по предметам «Русский язык и чтение», «Русский язык», а также «Русская литература».

«В рамках соглашения с Министерством образования несколько представителей Кыргызской академии образования по языковому направлению уже три месяца работают над содержанием и адаптацией российских учебников. Специалисты получают материалы, совместно разрабатывают рабочие программы, участвуют в процессе рецензирования. Кыргызская сторона поддерживает постоянную связь с издательством «Просвещение», а также с уполномоченными представителями Министерства просвещения», — сказала Назира Дюшеева.

Ранее министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева сообщала, что до начала нового учебного года ведомство закупит 2,5 миллиона учебников на 740 миллионов сомов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331380/
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