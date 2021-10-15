Школьных библиотекарей учат использовать систему управления учебниками

В Кыргызстане началась масштабная кампания по обучению школьных библиотекарей компьютерным навыкам и использованию автоматизированной информационной системы управления учебниками. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, трехдневные тренинги пройдут 1 тысяча 40 библиотекарей.

«Обучение библиотекарей является неотъемлемой частью последовательной системной работы министерства по автоматизации деятельности школьных библиотек. С августа они начали оборудоваться комплектами, включающими компьютер, МФУ (принтер + сканер + ксерокс) и отдельный сканер для считывания QR-кодов с учебников, а также подключаются к интернету. Поставки осуществляются за счет грантовых средств, предоставленных Азиатским банком развития», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что для большинства библиотекарей подобное обучение проводится впервые, они признаются, что не используют информационно-коммуникационные технологии и компьютеры в своей ежедневной работе.

АИС позволяет повысить эффективность, справедливость и прозрачность обеспечения школ учебниками.