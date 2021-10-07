Артур Беккер, помилованный президентом, на свободу так и не вышел. Почему?

Артур Беккер, помилованный президентом Садыром Жапаровым, на свободу так и не вышел. Правозащитники попытались разобраться почему.

В Коалиции против пыток напомнили, что 17 августа указом главы государства № 336 Артур Беккер был помилован. Ему сокращен неотбытый срок наказания на восемь лет. Однако на свободу он так и не вышел. Поскольку установлено, что судья Свердловского районного суда Бишкека вынес постановление после помилования и выяснил, что срок Артуру Беккеру неверно посчитали.

В приговоре Свердловского районного суда от 27 сентября 2018 года начало срока наказания Артуру Беккеру исчисляется с 4 июля 2017-го, но администрация учреждения № 3 ГСИН, сомневаясь в верности срока исчисления и не приводя приговор в исполнение, 15 марта 2021 года обращается в Свердловский районный суд с письмом об уточнении начала срока наказания (2017 или 2018 год), так как в приговоре начало срока наказания указано с 2017-го, а в распоряжении об исполнении вступившего в законную силу приговора начало срока указано с 2018 года.

29 марта 2021-го судья Свердловского районного суда направляет письмо в ИК № 3 с разъяснениями, что это техническая ошибка и срок Артуру Беккеру исчисляться должен с момента фактического задержания. Правозащитники считают, что судья Саткынбаев по материалам уголовного дела постановил разные даты и тем самым ввел в заблуждение администрацию колонии. В нарушение процессуальных норм он дает письменное разъяснение приговора, тем самым грубо нарушая нормы УПК, так как приговор от 27 сентября текущего года вступил в силу и никем не обжалован.

«В соответствии со статьей 425 УПК КР решение вопросов, связанных с приведением приговора в исполнение, должно было производиться на судебном заседании с участием прокурора, а не решаться письменным разъяснением судьи. Артур Беккер, который отбывает наказание, даже не знал об этих переписках», — отметили адвокаты осужденного.

17 августа Артур Беккер был помилован. Однако он фактически отбыл свое наказание, и ему сообщают, что у него якобы в приговоре «техническая ошибка».

На сегодня по существу постановления от 7 сентября 2021-го (о новом сроке исчисления наказания) подана жалоба в Бишкекский городской суд.

Заседание состоится 13 октября.