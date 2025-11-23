Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного гражданина Украины. Решение принято по просьбе Киева и в качестве «жеста доброй воли», сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Она также отметила, что такой шаг сделан и в рамках выполнения договоренностей Александра Лукашенко с лидером США Дональдом Трампом. Помилование осужденных ставит перед собой цель создать «условия для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве», пояснила официальный представитель главы страны.

Кроме того, Александр Лукашенко по просьбе Папы Римского Льва XIV помиловал двух католических священников Генриха Околотовича и Анджея Юхневича. Один из них, по версии следствия, вел шпионаж в пользу Польши и Ватикана, а другой публиковал в открытом доступе экстремистскую символику. Теперь католических священнослужителей Беларусь передала Украине.

Напомним, ранее, в преддверии Дня народного единства, президент Беларуси также помиловал 25 человек, которых осудили за преступления экстремистской направленности. А после встречи с представителем главы Белого дома Джоном Коулом Александр Лукашенко помиловал еще 52 заключенных.