14:36
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Власть

Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного гражданина Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного гражданина Украины. Решение принято по просьбе Киева и в качестве «жеста доброй воли», сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Она также отметила, что такой шаг сделан и в рамках выполнения договоренностей Александра Лукашенко с лидером США Дональдом Трампом. Помилование осужденных ставит перед собой цель создать «условия для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве», пояснила официальный представитель главы страны.

Кроме того, Александр Лукашенко по просьбе Папы Римского Льва XIV помиловал двух католических священников Генриха Околотовича и Анджея Юхневича. Один из них, по версии следствия, вел шпионаж в пользу Польши и Ватикана, а другой публиковал в открытом доступе экстремистскую символику. Теперь католических священнослужителей Беларусь передала Украине.

Напомним, ранее, в преддверии Дня народного единства, президент Беларуси также помиловал 25 человек, которых осудили за преступления экстремистской направленности. А после встречи с представителем главы Белого дома Джоном Коулом Александр Лукашенко помиловал еще 52 заключенных. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/351939/
просмотров: 235
Версия для печати
Материалы по теме
Дональд Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао
Лукашенко призвал относиться к трудовым мигрантам в Беларуси, как к своим людям
Александр Лукашенко помиловал 25 политзаключенных, но их имена не разглашаются
Лидер США снял санкции с авиакомпании «Белавиа» и подарил Лукашенко запонки
Саммит ШОС в Китае. Лукашенко везет президентам в подарок белорусскую картошку
Акын Азамат Ишенбеков вышел на свободу
ГСИН: Азамата Ишенбекова и Зарину Торокулову выпустят к концу дня
Экситпол: Александр Лукашенко Беларустагы шайлоодо 87,6% добуш менен жеңди
Александр Лукашенко лидирует на президентских выборах в Беларуси
«Какая-то развязка» конфликта в Украине произойдет в этом году — Лукашенко
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за&nbsp;участие в&nbsp;ОПГ В Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за участие в ОПГ
Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной мерой Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной мерой
Город в&nbsp;городе. Садыр Жапаров дал старт масштабному проекту &laquo;Алтай&raquo; Город в городе. Садыр Жапаров дал старт масштабному проекту «Алтай»
Мирный план США по&nbsp;урегулированию ситуации в&nbsp;Украине: реакция Владимира Путина Мирный план США по урегулированию ситуации в Украине: реакция Владимира Путина
Бизнес
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
&laquo;Черная пятница&raquo;: история самого выгодного дня года и&nbsp;лайфхаки для подготовки «Черная пятница»: история самого выгодного дня года и лайфхаки для подготовки
23 ноября, воскресенье
14:32
Мирный план США по урегулированию ситуации основан на предложениях РФ и Украины Мирный план США по урегулированию ситуации основан на п...
14:03
Казахстан приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе
13:30
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного гражданина Украины
13:00
Смогла я — сможет каждая. История Жазел из Оша о жизни в Китае и Индии
12:46
Более 5 миллионов сомов лишилась жительница Токмока, поверив мошенникам