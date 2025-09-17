10:51
Александр Лукашенко помиловал 25 политзаключенных, но их имена не разглашаются

Александр Лукашенко помиловал 25 политзаключенных, но их имена не разглашаются. В преддверии Дня народного единства президент Беларуси подписал соответствующий указ, освобождающий осужденных, в том числе за преступления экстремистской направленности.

Согласно документу, из тюрем вышли 12 женщин и 13 мужчин, 1 осужденная является многодетной матерью, 19 человек — до 40 лет. Один из помилованных совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте.

Все, кто вышел из тюрем, раскаялись в содеянном и взяли на себя обязательство не нарушать закон, отмечает пресс-служба главы государства.

Имен и фамилий освободившихся из мест заключения не называют.

Ранее в Беларуси освободили 52 заключенных, в том числе 14 иностранцев. Среди них шесть граждан Литвы, по двое — Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и один — Великобритании.

А освобожденного из тюрьмы экс-кандидата в президенты Николая Статкевича снова отправили в колонию. 69-летний политик освобожден 11 сентября, но отказался покидать Беларусь. Он несколько часов пробыл на нейтральной полосе на границе с Литвой, куда вывезли других освобожденных, затем его забрали люди в масках.

Сейчас Николай Статкевич находится в тюрьме города Глубокое (Витебская область). До освобождения он отбывал срок в колонии № 13 в Глубоком.
