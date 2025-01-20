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Власть

Новый президент Грузии в честь Крещения помиловал 613 осужденных

Новый президент Грузии в честь Крещения помиловал 613 осужденных. Об этом Михаил Кавелашвили сообщил на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что «Кавелашвили помиловал 613 осужденных по случаю праздника Крещения Господня». Он отметил, что помилованным предоставили возможность «вернуться в свои семьи и стать полноценными членами общества».

Парламент Грузии 14 декабря 2024 года избрал президентом страны бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Кандидат от «Грузинской мечты» набрал 224 голоса.

Ранее сообщалось, что лидер Беларуси Александр Лукашенко помиловал еще 23 человека, обвиненных в экстремизме.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317252/
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