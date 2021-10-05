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Общество

В жилмассиве «Арча-Бешик-2» строят школу за $1 миллион 230 тысяч

В жилмассиве «Арча-Бешик-2» в Бишкеке идет строительство новой школы. Об этом сообщает пресс-служба Госстроя.

Строительство финансируется за счет кредитных средств Саудовского фонда развития. Школа рассчитана на 500 ученических мест. Предусмотрен учебный корпус со всеми условиями для учащихся, столовая, спортивный и актовый залы, компьютерный класс, кабинет труда, а также классы с лабораториями по химии, биологии, физике.

Стоимость школы — $1 миллион 230 тысяч 986. C начала строительства Саудовским фондом развития профинансировано $492 тысячи 394. Работы завершены на 40 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209405/
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