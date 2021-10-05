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Общество

Новый проект USAID с бюджетом $19 миллионов. О чем он?

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о запуске нового пятилетнего проекта по развитию торговли в Центральной Азии с общим бюджетом $19 миллионов, реализуемого в Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Усилия по развитию торговли в рамках нового проекта будут основываться на многолетних достижениях USAID в области содействия региональной торговле, развития предпринимательства и регионального взаимодействия.

Временный поверенный в делах посольства США в Бишкеке Соната Коултер выразила поддержку проекту. «Центральная Азия может снова стать центром мировой торговли. Этот проект поможет развивать региональные и международные коммерческие связи, создавая новые возможности для бизнеса и рабочие места. Мы надеемся на партнерские отношения с правительством Кыргызстана и кыргызскими предпринимателями и компаниями, чтобы помочь продвигать товары быстрее и открывать новые рынки», — сказала она.

Проект USAID по торговле в Центральной Азии будет оказывать техническое содействие государственному и частному секторам для достижения трех ключевых стратегических целей.

Во-первых, деятельность программы будет направлена ​​на гармонизацию процедур таможенного и пограничного контроля с целью сокращения финансовых и временных затрат, а также стимулирования экономического роста в регионе. Во-вторых, программа будет способствовать укреплению партнерства между государственным и частным секторами в вопросах реализации реформ, стимулирующих развитие и обеспечивающих приток инвестиций. В-третьих, будет проводиться работа с заинтересованными сторонами в целях увеличения объемов трансграничной торговли как внутри Центральноазиатского региона, так и за его пределы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209363/
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