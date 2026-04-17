В Вашингтоне обсудили бюджетную поддержку и проекты инфраструктуры КР

Министр финансов Кыргызской Республики Руслан Суйналиев на встрече с представителями Евразийского фонда стабилизации и развития в Вашингтоне обсудил предоставление бюджетной поддержки и реализацию приоритетных инфраструктурных проектов, включая реконструкцию дороги Арал — Суусамыр и инициативы на базе Камбаратинской ГЭС-2.

По данным пресс-службы Минфина КР, встреча состоялась в рамках весенних встреч Всемирного банка и Международного валютного фонда. В переговорах принял участие советник управляющего директора Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов.

Стороны рассмотрели ключевые направления сотрудничества, включая проекты в сферах транспорта, энергетики и водоснабжения.

Особое внимание было уделено реконструкции автомобильной дороги Арал — Суусамыр, инициативам на базе Камбаратинской ГЭС-2, а также проектам в области водоснабжения и здравоохранения.

Отдельно обсужден вопрос предоставления бюджетной поддержки со стороны Евразийского фонда стабилизации и развития. По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества, эффективной реализации совместных инициатив и укреплении партнерства Кыргызской Республики с международными финансовыми институтами.