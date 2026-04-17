Экономика

В Вашингтоне обсудили бюджетную поддержку и проекты инфраструктуры КР

Министр финансов Кыргызской Республики Руслан Суйналиев на встрече с представителями Евразийского фонда стабилизации и развития в Вашингтоне обсудил предоставление бюджетной поддержки и реализацию приоритетных инфраструктурных проектов, включая реконструкцию дороги Арал — Суусамыр и инициативы на базе Камбаратинской ГЭС-2.

По данным пресс-службы Минфина КР, встреча состоялась в рамках весенних встреч Всемирного банка и Международного валютного фонда. В переговорах принял участие советник управляющего директора Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов.

Стороны рассмотрели ключевые направления сотрудничества, включая проекты в сферах транспорта, энергетики и водоснабжения.

Особое внимание было уделено реконструкции автомобильной дороги Арал — Суусамыр, инициативам на базе Камбаратинской ГЭС-2, а также проектам в области водоснабжения и здравоохранения.

Отдельно обсужден вопрос предоставления бюджетной поддержки со стороны Евразийского фонда стабилизации и развития. По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества, эффективной реализации совместных инициатив и укреплении партнерства Кыргызской Республики с международными финансовыми институтами.
Материалы по теме
«Кыргызалтын» отказался от прибыли: 100 процентов средств направят в бюджет
Десять тысяч грантов в вузах Кыргызстана планируют выделить в 2026 году
В КР меняют порядок трансфертов: деньги направят в труднодоступные регионы
Бесплатная замена водительских прав. Бюджет недополучил 350 миллионов сомов
Несправедливо скромно. Сколько выделяют на психическое здоровье в Кыргызстане
В 2025 году доходы Соцфонда составили 130 миллиардов сомов
Таласу выделят более 1 миллиарда сомов на ремонт дорог и покупку электробусов
Компании «РЦА Ливинг» расширили участок, Бишкек получит еще более $1 миллиона
Депутаты одобрили перечисление всей прибыли Нацбанка в республиканский бюджет
Объекты ВИЭ будут отчислять 1 процент от своей выручки в местные бюджеты
Рубль продолжает быстро расти, дорожают и&nbsp;другие валюты. Курсы на&nbsp;13&nbsp;апреля Рубль продолжает быстро расти, дорожают и другие валюты. Курсы на 13 апреля
Российский рубль дорожает, приближаясь к&nbsp;максимуму года. Курс валют на&nbsp;14&nbsp;апреля Российский рубль дорожает, приближаясь к максимуму года. Курс валют на 14 апреля
Аскар Салымбеков стар или скуп. Президент о&nbsp;замене &laquo;Дордоя&raquo; современным моллом Аскар Салымбеков стар или скуп. Президент о замене «Дордоя» современным моллом
Рубль и&nbsp;юань установили новые рекорды 2026&nbsp;года. Курс валют на&nbsp;15&nbsp;апреля Рубль и юань установили новые рекорды 2026 года. Курс валют на 15 апреля
Открытие нового учебного корпуса в&nbsp;медуниверситете &laquo;Авиценна&raquo; Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по&nbsp;греко-римской борьбе&nbsp;&mdash; 2026 BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
Памятка для клиентов О! + O!Bank: что делать, если у&nbsp;вас украли смартфон Памятка для клиентов О! + O!Bank: что делать, если у вас украли смартфон
Мировое признание: BAKAI&nbsp;&mdash; в&nbsp;журнале TIME Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
В КР внедряет единую экосистему цифрового надзора за осужденными
В Жогорку Кенеше обсудили вопросы повышения доступности образования для взрослых
Кыргызстан и США обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества
Бишкек в пробках тонет. Власти отказались вводить ограничения на машины
