Общество

Десять тысяч грантов в вузах Кыргызстана планируют выделить в 2026 году

В Кыргызстане на 2026/27 учебный год предлагается выделить 10 тысяч государственных образовательных грантов для вузов и 4,1 тысячи — для спузов. Соответствующий проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

В том числе около 8 тысяч грантов планируется выделить для вузов, подведомственных МНВОИ, 510 — Министерству здравоохранения.

Наибольшее количество грантовых мест предлагается выделить для педагогических направлений подготовки и специальностей (2,1 тысячи грантов в вузах и 800 — в спузах) и направлений подготовки в области компьютерных технологий (1,7 тысячи грантов в вузах и 300 — в спузах), медицинских специальностей в спузах (1,3 тысячи грантов).

Проектом предусмотрено выделение грантовых мест по новым направлениям и специальностям высшего образования: «Искусственный интеллект и машинное обучение», «Блокчейн-технологии», «Цифровые права и интеллектуальная собственность», «Математика и компьютерные науки», «Бизнес-аналитика и статистика», «Возобновляемые источники энергии», «Архитектурная реновация», «Эксплуатация железных дорог» и «Информатика в здравоохранении и биомедицинская инженерия».

В целом при формировании плана приема в вузы и спузы на грантовой основе приоритет отдан техническим направлениям и специальностям (более 50 процентов грантовых мест).

Уточняется, что всего вузы и спузы заключили договоры с работодателями на подготовку 16,6 тысячи специалистов с высшим образованием и 5,5 тысячи — со средним профессиональным образованием.

В соответствии со сводным прогнозом потребности в трудовых ресурсах на 2023-2027 годы, составленным Министерством труда, социального обеспечения и миграции, в целом на этот период потребуется более 125,8 тысячи специалистов.

Наибольшую потребность в кадрах испытывают отрасли промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи, сферы услуг, здравоохранения и образования.
