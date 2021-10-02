Руслан Казакбаев встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев встретился с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси и попросил ускорить проекты по линии агентства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Руслан Казакбаев высоко оценил роль МАГАТЭ по оказанию содействия государствам-членам в получении доступа к ядерной науке, технологиям и неэнергетическому применению ядерных технологий в мирных целях. Он уведомил гендиректора МАГАТЭ о статусе соглашений по рекультивации объектов уранового наследия страны и проводимых работах на объектах в Кыргызстане.

На встрече глава МИД также попросил ускорить реализацию проекта технического сотрудничества по усовершенствованию служб брахитерапии, лучевой терапии и ядерной медицины и отметил заинтересованность КР в участии в инициативе ZODIAC, которая направлена на обнаружение и отслеживание зоонозных заболеваний и повышение готовности государств к борьбе с новыми и вновь возникающими патогенами.

В свою очередь Рафаэль Гросси отметил активное взаимодействие между МАГАТЭ и Кыргызской Республикой и заявил о дальнейшей поддержке планируемых и реализуемых в республике проектов по линии агентства.

Отметим, в 2003 году на 47-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ Кыргызстан стал 137-м членом агентства.