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Общество

Руслан Казакбаев встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев встретился с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси и попросил ускорить проекты по линии агентства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Руслан Казакбаев высоко оценил роль МАГАТЭ по оказанию содействия государствам-членам в получении доступа к ядерной науке, технологиям и неэнергетическому применению ядерных технологий в мирных целях. Он уведомил гендиректора МАГАТЭ о статусе соглашений по рекультивации объектов уранового наследия страны и проводимых работах на объектах в Кыргызстане.

На встрече глава МИД также попросил ускорить реализацию проекта технического сотрудничества по усовершенствованию служб брахитерапии, лучевой терапии и ядерной медицины и отметил заинтересованность КР в участии в инициативе ZODIAC, которая направлена на обнаружение и отслеживание зоонозных заболеваний и повышение готовности государств к борьбе с новыми и вновь возникающими патогенами.

В свою очередь Рафаэль Гросси отметил активное взаимодействие между МАГАТЭ и Кыргызской Республикой и заявил о дальнейшей поддержке планируемых и реализуемых в республике проектов по линии агентства.

Отметим, в 2003 году на 47-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ Кыргызстан стал 137-м членом агентства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209097/
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