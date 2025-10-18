Обновленный протокол к соглашению с МАГАТЭ о ядерной безопасности ратифицирован

Президент Кыргызстана подписал закон о ратификации обновленного Протокола к соглашению между КР и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Документ направлен на усиление международных гарантий безопасности и выполнение Кыргызстаном обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

Отмечается, что Министерство иностранных дел должно уведомить МАГАТЭ о выполнении всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу.

Напомним, закон принят Жогорку Кенешем 17 сентября 2025 года и вступит в силу через 15 дней после официального опубликования.