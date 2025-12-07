Группа экспертов МАГАТЭ завершила комплексную оценку безопасности нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС, который был серьезно поврежден в результате удара беспилотника в феврале.
«Миссия подтвердила, что саркофаг утратил свои основные функции безопасности, включая возможность локализации, но также обнаружила отсутствие постоянных повреждений его несущих конструкций или систем мониторинга», — говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.
Директор агентства Рафаэль Гросси заявил о необходимости своевременной и комплексной реставрации саркофага для предотвращения дальнейшего разрушения и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности.
Ранее Украина и Россия обвиняли друг друга в ударе по Чернобыльской АЭС.