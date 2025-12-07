Группа экспертов МАГАТЭ завершила комплексную оценку безопасности нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС, который был серьезно поврежден в результате удара беспилотника в феврале.

Фото из архива. Чернобыльская АЭС под саркофагом

«Миссия подтвердила, что саркофаг утратил свои основные функции безопасности, включая возможность локализации, но также обнаружила отсутствие постоянных повреждений его несущих конструкций или систем мониторинга», — говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.

Директор агентства Рафаэль Гросси заявил о необходимости своевременной и комплексной реставрации саркофага для предотвращения дальнейшего разрушения и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности.

Ранее Украина и Россия обвиняли друг друга в ударе по Чернобыльской АЭС.