МАГАТЭ и Грац озвучили результаты эксперимента по стерилизации комаров

Фото МАГАТЭ. Более теплая погода и изменившийся уровень осадков создают благоприятные условия для размножения комаров

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и австрийский город Грац объявили о первых результатах эксперимента по стерилизации самцов комаров. Об этом сообщила Служба новостей ООН.

По ее данным, опробованная методика может лечь в основу стратегии борьбы с вредителями, которая включает в себя массовое безопасное разведение и стерилизацию насекомых с помощью радиации.

Комар Aedes albopictus, также известный как «тигровый комар», впервые обнаружен в Австрии в 2012-м и с тех пор распространился во всех федеральных землях страны. В Граце в последние годы наблюдалась особенно высокая численность комаров. В ответ на растущее количество жалоб и повышающийся риск распространения арбовирусов в Европе город обратился за поддержкой к МАГАТЭ, штаб-квартира которого находится в Вене, чтобы инициировать исследование по методу MRR.

  • Исследование MRR подразумевает выпуск и повторный отлов определенного количества помеченных — покрытых цветной пудрой — стерильных самцов комаров на определенной территории для изучения поведения местной популяции.

В течение семи недель в августе и сентябре 2025 года на территории площадью 15 гектаров в районе садовых участков на юге Граца выпустили более 800 тысяч стерильных комаров. Эти самцы стерилизованы радиацией, что означает: при успешном спаривании с дикими самками потомство не появляется.

Отмечается, что популяции комаров, включая инвазивные виды, такие как Aedes albopictus, быстро растут по всей Европе и в мире из‑за изменения погодных условий, урбанизации и интенсификации международной торговли. Более теплая погода и изменившийся уровень осадков создают благоприятные условия для размножения, позволяя видам, ранее ограниченным тропиками, закрепляться в умеренных широтах. Расширение ареала обитания создает все более серьезные вызовы для общественного здравоохранения, поскольку комары являются переносчиками опасных заболеваний, включая чикунгунью, денге и вирус Зика.

В Кыргызстане не зарегистрированы случаи заражения вирусом чикунгунья

«Предварительные результаты исследования продемонстрировали высокую эффективность методики. Показатель стерильности яиц составил около 70 процентов, а число самок, пойманных в ловушки, значительно уменьшилось в течение периода анализа по сравнению с соседним необработанным участком. Это демонстрирует, что стерильные самцы успешно конкурируют с дикими и их выпуск может значительно снизить численность комаров в густонаселенных городских районах», — говорится в сообщении.

На основе полученных результатов Грац и МАГАТЭ готовят рекомендации по дальнейшим шагам для сезона размножения комаров 2026 года.
