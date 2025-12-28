Россия и Украина договорились о временном перемирии в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в аккаунте организации в X.

«Генеральный директор Гросси благодарит обе стороны за согласие на этот новый временный «период молчания» с целью восстановления передачи электроэнергии», — подчеркивается в публикации.

Рафаэль Гросси также сообщил о начале «важнейших» ремонтных работ линий электропередачи, обеспечивающих снабжение ЗАЭС, после установления режима локального прекращения огня. По его словам, восстановительные работы продлятся несколько дней.