19:23
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Общество

Россия и Украина договорились о временном перемирии в районе Запорожской АЭС

Россия и Украина договорились о временном перемирии в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в аккаунте организации в X.

«Генеральный директор Гросси благодарит обе стороны за согласие на этот новый временный «период молчания» с целью восстановления передачи электроэнергии», — подчеркивается в публикации.

Рафаэль Гросси также сообщил о начале «важнейших» ремонтных работ линий электропередачи, обеспечивающих снабжение ЗАЭС, после установления режима локального прекращения огня. По его словам, восстановительные работы продлятся несколько дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356402/
просмотров: 407
Версия для печати
Материалы по теме
В Майами прошли переговоры с Киевом, теперь идут с делегацией России
Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Решение о строительстве АЭС примут после всенародного обсуждения — кабмин
Эдиль Байсалов провел переговоры с послом Украины: что обсудили
Кыргызстан готовит отчет к соглашению о всеобъемлющих гарантиях МАГАТЭ
Покушение на суверенитет. В базу Украины «Миротворец» попали дети из Кыргызстана
Саркофаг над Чернобыльской АЭС утратил основные функции безопасности — МАГАТЭ
Президент Франции опроверг, что предупреждал Зеленского о предательстве США
Коррупционный скандал в Украине. Зеленский уволил главу президентского офиса
Коррупционный скандал в Украине. Обыски проходят в доме главы офиса президента
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
МВД уволило трех милиционеров после проверок&nbsp;&mdash; хотели пройти на&nbsp;концерт МВД уволило трех милиционеров после проверок — хотели пройти на концерт
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
28 декабря, воскресенье
19:00
Афиша Бишкека на неделю: новогодние сказки, стендап и цирковое шоу Афиша Бишкека на неделю: новогодние сказки, стендап и ц...
18:24
Россия и Украина договорились о временном перемирии в районе Запорожской АЭС
17:49
Лучшим тренером 2025 года назван Азат Мирахимов
17:25
Айпери Медет кызы стала лучшей спортсменкой Кыргызстана по итогам 2025 года
17:00
Скончалась французская актриса Брижит Бардо