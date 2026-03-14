12:01
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Экономика

Строительство первой в Узбекистане атомной электростанции обсудили в МАГАТЭ

Директор Агентства по атомной энергии РУз Азим Ахмедхаджаев и глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси обсудили реализацию «дорожной карты» по развитию мирного атома и строительство АЭС в Джизакской области.

МАГАТЭ заявило о готовности поддержать ядерную программу Узбекистана.

Рафаэль Гросси высоко оценил формирование национальной ядерной инфраструктуры, отметив соответствие подходов Узбекистана к стандартам МАГАТЭ. По его словам, реформы под руководством президента страны создали надлежащие условия для развития отрасли.  

Практический этап проекта начнется с заливки первого бетона на площадке в Джизакской области. Генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул стратегическую важность объекта, который объединит реакторы большой и малой мощности. Кроме технического сопровождения, стороны договорились увеличить число узбекистанских специалистов в секретариате МАГАТЭ для укрепления кадрового потенциала страны.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/365950/
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
CASA-1000. Узбекистан заинтересован в поставках электроэнергии
Кыргызстанские товары выходят на рынок Узбекистана
В Узбекистане за два месяца пресекли деятельность 45 ОПГ
Опытом сокращения потерь воды в Узбекистане поделился Саидикрам Ниязходжаев
О распределении водных ресурсов рассказал посол Узбекистана в Кыргызстане
Запуск Tax Free. В Узбекистане туристам будут возвращать НДС во всех аэропортах
В Узбекистане хотят выращивать женьшень
Кыргызстан и Узбекистан расширят академическую мобильность студентов
В Узбекистане переводы теперь возможны только с указанием цели платежа
Атака на Иран. Армия Узбекистана перешла на усиление
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;электроэнергию в&nbsp;Кыргызстане: cколько будем платить с&nbsp;1&nbsp;мая Новые тарифы на электроэнергию в Кыргызстане: cколько будем платить с 1 мая
Рубль вновь подешевел, тенге обновил максимум месяца. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;марта Рубль вновь подешевел, тенге обновил максимум месяца. Курс валют на 12 марта
56&nbsp;тонн лука из&nbsp;Казахстана не&nbsp;допущены на&nbsp;территорию Кыргызстана 56 тонн лука из Казахстана не допущены на территорию Кыргызстана
Атака на&nbsp;Иран. В&nbsp;Дубае зафиксировано резкое падение цен на&nbsp;элитную недвижимость Атака на Иран. В Дубае зафиксировано резкое падение цен на элитную недвижимость
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
14 марта, суббота
12:00
Тайная жизнь трех подруг, катастрофа и боевик. Премьеры каких сериалов смотреть Тайная жизнь трех подруг, катастрофа и боевик. Премьеры...
11:43
Подробности смерти замглавы судебных исполнителей: что произошло в Чон-Арыке
11:41
Внедрение системы «Базар»: ГНС собрала более 1 миллиарда сомов налогов
11:27
Строительство первой в Узбекистане атомной электростанции обсудили в МАГАТЭ
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 9-13 марта