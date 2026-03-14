Строительство первой в Узбекистане атомной электростанции обсудили в МАГАТЭ

Директор Агентства по атомной энергии РУз Азим Ахмедхаджаев и глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси обсудили реализацию «дорожной карты» по развитию мирного атома и строительство АЭС в Джизакской области.

МАГАТЭ заявило о готовности поддержать ядерную программу Узбекистана.

Рафаэль Гросси высоко оценил формирование национальной ядерной инфраструктуры, отметив соответствие подходов Узбекистана к стандартам МАГАТЭ. По его словам, реформы под руководством президента страны создали надлежащие условия для развития отрасли.

Практический этап проекта начнется с заливки первого бетона на площадке в Джизакской области. Генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул стратегическую важность объекта, который объединит реакторы большой и малой мощности. Кроме технического сопровождения, стороны договорились увеличить число узбекистанских специалистов в секретариате МАГАТЭ для укрепления кадрового потенциала страны.