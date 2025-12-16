18:33
Общество

Кыргызстан готовит отчет к соглашению о всеобъемлющих гарантиях МАГАТЭ

В Вене (Австрия) прошел семинар по вопросам применения международных ядерных гарантий для представителей Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минпирроды.

По ее данным, мероприятие проведено по инициативе Департамента госрегулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности КР при поддержке Департамента энергетики США (DOE) и Национальной администрации по ядерной безопасности США (NNSA) в рамках программы укрепления инфраструктуры международных ядерных гарантий (INSEP).

«Семинар направлен на повышение уровня осведомленности госорганов и операторов по вопросам реализации международных ядерных гарантий, а также на подготовку к представлению первоначального отчета Кыргызской Республики в рамках дополнительного протокола к соглашению о всеобъемлющих гарантиях Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Особое внимание уделено практическим аспектам применения модифицированного протокола о малых количествах, принятого Кыргызской Республикой, и распределению функций и ответственности в рамках национальной системы учета и контроля ядерных материалов», — говорится в сообщении.
