Власть

Тегеран снова прекратил сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы

Тегеран приостановил реализацию договоренностей с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), достигнутых в Египте. Об этом в интервью государственному телеканалу страны заявил глава Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи.

СМИ
Фото СМИ. Глава Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи

«Действие каирского соглашения в настоящее время приостановлено, и мы прекратили сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы», — сказал он.

В конце сентября Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о приостановке взаимодействия с МАГАТЭ. Эта мера была принята на фоне голосования в ООН по вопросу о введении санкций против Тегерана.

В заявлении отмечается, что, несмотря на сотрудничество Министерства иностранных дел с агентством и предложенные планы по разрешению кризисной ситуации, взаимодействие с МАГАТЭ будет приостановлено в связи с действиями европейских стран.

При этом подчеркивается, что, даже в условиях приостановки сотрудничества, МИД Ирана рекомендовано продолжать консультации с МАГАТЭ в рамках решения Высшего совета национальной безопасности Ирана с целью защиты национальных интересов страны.

Напомним, в начале сентября глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подписали новое соглашение о возобновлении сотрудничества Тегерана и МАГАТЭ. Спустя месяц договоренности заблокированы Тегераном.

1 июля Тегеран заявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ.

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране — в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке после 12 дней войны вышла из зоны эскалации. Иран и Израиль договорились о прекращении огня. Американский лидер Дональд Трамп заверял, что в результате консенсуса война будет окончена. Иран и Израиль объявили о победе друг над другом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/346891/
просмотров: 184
