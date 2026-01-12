Каджи-Сай, Туя-Моюн, Кызыл-Джар: МАГАТЭ о новых урановых рисках Кыргызстана

Кыргызстан оказался в центре обновленной стратегии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по рекультивации урановых наследственных объектов в Центральной Азии на 2025-2030 годы. Документ представили в прошлом году на заседании Координационной группы по урановым объектам (CGULS) в Ташкенте.

В нем подчеркивается, что именно на территории республики сосредоточена значительная часть опасного уранового наследия советского периода, расположенного в горных и сейсмоактивных районах, зачастую вблизи рек и населенных пунктов. МАГАТЭ прямо указывает: при отсутствии системной и завершенной рекультивации выброс радиоактивных и токсичных веществ — это вопрос времени, а не вероятности.

Согласно данным агентства, в КР уран добывали с середины 1940-х, а после распада СССР десятки хвостохранилищ, отвалов и шахт остались без должного контроля. За последние годы республика продемонстрировала один из самых заметных прогрессов в регионе.

Полностью завершены работы на объектах в Шекафтаре и Мин-Куше, включая рекультивацию хвостохранилищ, а самый сложный участок — Майлуу-Суу — в активной фазе работ с августа 2023-го. По плану МАГАТЭ, рекультивация там продлится до 2032 года.

Общая стоимость всей программы очистки урановых объектов в Центральной Азии оценивается в 113 миллионов евро.

К 2025-му удалось привлечь 71,8 миллиона евро, из которых 61,5 миллиона обеспечил Европейский союз. При этом сохраняется дефицит финансирования около 43 миллионов евро, без закрытия которого завершение всех приоритетных проектов остается под угрозой. В документе говорится, что собственных ресурсов у Кыргызстана для окончательного решения проблемы недостаточно, и международная поддержка остается критически важной.

Отдельное внимание в новом плане уделено объектам, которые ранее не относились к числу первоочередных. Для КР речь идет о Каджи-Сае, Туя-Моюне и Кызыл-Джаре. Их рекультивация запланирована в рамках двустороннего соглашения с Россией, под которое одобрено финансирование в размере 21,4 миллиона евро. Эти проекты должны стартовать после завершения работ на основных приоритетных площадках.

МАГАТЭ отмечает: рекультивация — это лишь часть задачи.

После завершения строительных и инженерных работ Кыргызстану предстоит десятилетиями обеспечивать радиационный и экологический мониторинг, институциональный контроль и безопасность очищенных территорий.

Новый стратегический план фактически закрепляет за республикой статус одной из ключевых стран региона по масштабу и сложности уранового наследия, решение которого напрямую связано с международной солидарностью и долгосрочной ответственностью государства.