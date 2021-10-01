Жители Каинды смогут получать юридические услуги бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Фото Минюста. Жители Каинды смогут получать юридические услуги бесплатно

По ее данным, сегодня в городе открыли Центр бесплатной юридической помощи. Всего по Кыргызстану работают 32 аналогичных центра.

Гарантированная государством юридическая помощь охватывает два важных аспекта: предоставление юридической информации и услуг для граждан, а также поддержка в процессе судопроизводства, судебная и процессуальная помощь и представительство адвокатами.

Центр бесплатной юридической помощи в Каинды расположен в переулке Садовом, 7.