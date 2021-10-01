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Общество

Жители Каинды смогут получать юридические услуги бесплатно

Жители Каинды смогут получать юридические услуги бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Минюста
Фото Минюста. Жители Каинды смогут получать юридические услуги бесплатно

По ее данным, сегодня в городе открыли Центр бесплатной юридической помощи. Всего по Кыргызстану работают 32 аналогичных центра.

Гарантированная государством юридическая помощь охватывает два важных аспекта: предоставление юридической информации и услуг для граждан, а также поддержка в процессе судопроизводства, судебная и процессуальная помощь и представительство адвокатами.

Центр бесплатной юридической помощи в Каинды расположен в переулке Садовом, 7.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208980/
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