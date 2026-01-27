11:00
Почему в КР могут подорожать юридические услуги, объяснил Дастан Бекешев

В Кыргызстане, возможно, подорожают юридические услуги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента Дастан Бекешев.

По его словам, в парламенте рассматривается «интересная» инициатива кабмина.

«В стране хотят ввести понятие «юридический представитель». В судах вас может представлять: вы сами себя, ваш близкий родственник, адвокат или юридический представитель. Обычный человек, понимающий законы, уже не сможет ходить в суд, потому что юрпредставителем может стать тот, кто имеет высшее юридическое образование, трехлетний юрстаж и зарегистрированный в адвокатуре. Это, соответственно, приведет к удорожанию юридических услуг. Наиболее ощутимо это скажется на бедных и социально уязвимых слоях населения, а богатые в принципе сильно не почувствуют», — сказал Дастан Бекешев.

Он добавил, что по самим юристам эта ситуация тоже сильно ударит — они будут подконтрольными и должны будут платить членские взносы.

Нардеп напомнил о реформе в нотариальной отрасли. «Это привело к значительному удорожанию части нотариальных услуг, что ударило по гражданам, имеющим проблемы с деньгами», — заметил он.
