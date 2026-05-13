В Кыргызстане 20 из 27 нотариальных действий станут доступны в смартфоне

Министерство юстиции Кыргызстана форсирует переход на «Электронный нотариат». К концу года граждане смогут совершать большинство юридических операций удаленно, забыв об очередях и бумажной волоките. Об этом заявил министр юстиции Аяз Баетов на презентации проекта.

Система «Электронный нотариат» начала активно работать с 1 февраля 2024 года. За это время в Кыргызстане в общей сложности совершили более 5,6 миллиона нотариальных действий.

Фото 24.kg. Статистика по обращению кыргызстанцев к электронным услугам нотариата
Несмотря на масштаб цифр, онлайн-сегмент пока только набирает обороты: на данный момент через веб-портал или мобильное приложение совершается около 2 процентов всех операций. Это связано с тем, что возможность дистанционного получения услуг появилась у граждан совсем недавно и идет процесс адаптации населения к новым цифровым инструментам.

Однако в Минюсте уверены: как только количество доступных онлайн-действий вырастет с 6 до 20, популярность сервиса увеличится.

«Самая основная проблема в нотариальных конторах — очередь. Раньше в Бишкеке было 4 конторы, где работало 15-16 госнотариусов, и везде были огромные очереди. Сегодня в столице работает только одна государственная контора и очередей в ней нет. Это самый важный показатель. Проблему решили рядом шагов в большинстве районов республики. В отдаленные регионы, где не хватает частных нотариусов, мы направляем специалистов, сокращенных в Бишкеке и Чуйской области», — рассказал министр.

Аяз Баетов подчеркнул, что цифровизация нотариата в первую очередь решает критический вопрос безопасности документов. Он напомнил, что раньше бумажные архивы в регионах были крайне уязвимы, так как документ существовал в единственном экземпляре, который легко подделать, заменить или потерять.

Фото 24.kg. Презентация услуг электронного нотариата
По его словам, это провоцировало массу судебных тяжб и уголовных дел, подрывая доверие к юридическим актам.

«Сегодня количество таких дел уменьшилось в десятки раз. Бумагу не может подделать ни нотариус, ни Минюст, ни сторона сделки, потому что документ теперь находится «у всех одновременно», — отметил глава ведомства, пояснив, что каждая цифровая копия теперь надежно дублируется.

Особое внимание министр уделил защите интересов бизнеса и так называемой «устойчивости отношений» между партнерами. Несмотря на то что новые протоколы безопасности, такие как видеофиксация и проверка отпечатков пальцев, могут незначительно увеличивать время оформления документов, они полностью исключают риск оспаривания сделок в будущем.

Аяз Баетов подчеркнул, что дополнительная проверка — это малая цена за гарантию того, что никто не сможет злоупотребить правом и искусственно отменить договор через несколько лет.

Отвечая на вопросы о времени проведения процедур, он заявил: «Если у тебя многомиллионная сделка, лучше потеряй лишние 10 минут, но зато ее никто никогда не оспорит. Мы ввели видеофиксацию и проверку отпечатков пальцев. Теперь никто не сможет через два года начать искусственно оспаривать договор, злоупотребляя правом».

В завершение Аяз Баетов обозначил стратегическую цель министерства — сделать нотариальные услуги максимально доступными через мобильные устройства, чтобы личное присутствие в конторах стало необязательным.

Фото 24.kg. Министр юстиции Аяз Баетов
Он сообщил, что к концу года в смартфоны граждан перенесут 20 из 27 существующих нотариальных действий. Говоря о преимуществах новых технологий, министр подчеркнул, что цифровой формат, внедренный с начала 2024 года, делает подделку документов практически невозможной.

«Наш основной шаг — чтобы все делалось через телефон. Идти к нотариусу лично, в принципе, не нужно будет. Доверенности, которые выдаются с начала 2024 года, идут в цифровом формате. Защищенность цифры в сто раз выше бумаги, и мы уже начинаем привыкать к этому как к норме», — резюмировал Аяз Баетов.

Что доступно онлайн уже сегодня?

Через портал en.minjust.gov.kg и приложение «E-notariat» (авторизация через ЕСИ и «Түндүк») можно оформить:

  • согласие родителей на выезд ребенка за границу или получение документов;
  • согласие на прописку граждан;
  • доверенности в Госагентство по транспорту и на таможенное оформление (без права отчуждения).

В ближайшие месяцы список пополнится еще 14 пунктами, что фактически переведет нотариальную систему страны в режим «дистанционного обслуживания».
